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Кремль отреагировал на конфликт между Сербией и Косово

Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — пояснил Песков в ходе конференц-колла.

Генсек Совета Европы обратилась к Лаврову

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в понедельник 12 декабря, сообщили в пресс-службе СЕ.

— Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала РФ исполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения, — говорится в сообщении.

Раскрыты потери ЕС из-за отказа от российского газа

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Евросоюз потратит 100 миллиардов евро в 2023 году, чтобы компенсировать отказ от российского газа. Об этом сообщает «Российская газета».

В Кремле заявили об отказе от большой пресс-конференции Путина в 2022 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до Нового года большой пресс-конференции Владимира Путина не будет, передает ТАСС. Однако беседа с журналистами, возможно, состоится, уточнил представитель Кремля.

США выступили за участие российских спортсменов в ОИ-2024

Глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что USOPC и американские паралимпийцы поддержат участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее заявил, что в МОК хотят, чтобы российские и белорусские спортсмены могли участвовать в Играх в Париже, даже если украинский кризис продолжится.

The Atlantic: Китай разработал план по нанесению военного поражения США

Китай стремится к военному превосходству над США и вкладывает деньги в новейшие технологии, которые в перспективе смогут привести к поражению американцев на поле боя. Об этом предупреждают на страницах The Atlantic бывший гендиректор и председатель правления Alphabet Эрик Шмидт и занимавший пост заместителя министра ВМФ США в 2009-2013 годах Роберт Уорк.

Популярное в России новогоднее блюдо подорожало

Одно из самых популярных блюд на новогоднем столе россиян значительно поднялось в цене за год. Речь идет о крабовом салате, стоимость которого возросла на 10%, сообщает RT. По данным платформы фискальных данных «Такском», при расчете стоимости учитывался определенный состав: крабовые палочки (122 рубля), яйца (34 рубля за четыре штуки), огурец (39,5 рубля), банка консервированной кукурузы (75 рублей), 100 граммов майонеза (19,2 рубля) и чайная ложка соли (32 копейки).

«Известия»: зарубежным авиакомпаниям усложнят допуск в РФ

Ространснадзор предложил Министерству транспорта РФ ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний на отечественный рынок, сообщают «Известия». В ведомстве считают необходимым введение программы оценки безопасности авиаперевозчиков, допуская к полетам только те компании, которые прошли назначенную проверку, говорится в соответствующей документации.

Байден оценил готовность Зеленского к «справедливому миру»

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. В ходе разговора американский лидер приветствовал заявление своего украинского коллеги о готовности к «справедливому миру». Об этом пишет Коммерсантъ.

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