Зеленский захотел съездить на море и выпить пива

Президент Украины Владимир Зеленский в выпуске шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении» с Дэвидом Леттерманом выразил уверенность, что будет главой государства до победы Украины в конфликте с Россией, передает Telegram-канал «Политика страны».

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«До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю. Пока не думаю, не готов», — рассказал Зеленский.

Он также заявил, что хотел бы «съездить на море и просто выпить пива».