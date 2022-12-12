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1 час назад

Зеленский заявил, что останется президентом до победы Украины в конфликте с РФ

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский в выпуске шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении» с Дэвидом Леттерманом выразил уверенность, что будет главой государства до победы Украины в конфликте с Россией, передает Telegram-канал «Политика страны».

Зеленский захотел съездить на море и выпить пива
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю. Пока не думаю, не готов», — рассказал Зеленский.

Он также заявил, что хотел бы «съездить на море и просто выпить пива».

Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине закончится в следующем году.

В мире,Дэвид Леттерман,Владимир Зеленский,
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