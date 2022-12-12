В Эстонии приняли закон о переходе на эстонский язык обучения

Парламент Эстонии принял закон, создающий основу для перехода на эстонский язык обучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Согласно принятому закону, в 2024-2025 учебном году на эстонский язык обучения перейдут детские сады, а также четвертые классы школ.

«Школы обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030-2031-го, в 11-м классе — не позднее 2031-2032-го, а в 12-м классе — не позднее 2032-2033 учебного года», — говорится в сообщении.

Школьные учителя будут обязаны знать эстонский язык на уровне С1 с 2024 года, а директора школ и завучи — с августа 2023 года. На проведение учебной и воспитательной деятельности не на эстонском языке понадобится разрешение правительства, которое может сделать исключение на один год по ходатайству городского или волостного собрания.

Кроме того, по закону школа может организовывать уроки родного языка и культуры, если такое желание изъявили по меньшей мере десять учеников, домашний или родной язык которых отличается от языка обучения.