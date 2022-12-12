В Сербии описали ситуацию в стране на фоне обострения в Косове

Полиция Косова арестовывает проживающих на территории непризнанной республики сербов, сообщил председатель Русской партии в Сербии Слободан Николич. В беседе с «Лентой.ру» он описал ситуацию на фоне обострения в Косове.

Фото: Florion Goga / Reuters Florion Goga / Reuters

В ночь на 12 декабря в северном Косово ночью были слышны взрывы. Об этом стало известно от местных жителей. Сообщается, что стрельбу слышали в деревне Стуоце, она продолжалась более пятнадцати минут. Кроме того, два взрыва прогремели в Звечане.

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«Сербы, которые находятся на территории Косова, строят баррикады около пункта таможни "Ярине". Сейчас там началась так называемая охота на сербов. Местная полиция арестовывает наших людей, например, если человек появится в майке, где будет написано "Косово-Сербия". Для них это преступление, за которое судят», — рассказал Николич.

Житель Сербии сообщил, что в стране появилась информация, что президент Сербии Александр Вучич в четверг, 15 декабря, готовит официальное обращение по введению представителей полиции и военных на территорию Косова.

«Президент заявляет, что страна за мир, но если будет угроза для сербов в Косове и Метохии, то Сербия будет защищать свой народ», — заключил Николич.

Ранее президент Сербии заявил о самом тяжелом дне за время своего президентства. Такое заявление он сделал 11 декабря в ходе обращения к нации после экстренного заседания Совета национальной безопасности. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

Вучич также добавил, что Белград запросит помощь миротворческой миссии НАТО — разрешить разместить сербские войска и подразделения полиции в Косове. При этом он уже выразил уверенность, что запрос отклонят.