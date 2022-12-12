В Грузии прокомментировали вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией

«Это не тот вопрос, который может решиться в одностороннем порядке, однако у нас пока нет официального обращения… Со стороны разных международных авиационных организаций действуют определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний. Поэтому этот вопрос не может решиться легко за один день», – рассказал он.