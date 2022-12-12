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45 минут назад

В Грузии прокомментировали вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией

Елена Прошина

Вице-премьер, а также министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что вопрос о возможном возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией это сложная тема, которая не решится за один день. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В Грузии прокомментировали вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Давиташвили, по этой теме существует множество сложностей.

«Это не тот вопрос, который может решиться в одностороннем порядке, однако у нас пока нет официального обращения… Со стороны разных международных авиационных организаций действуют определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний. Поэтому этот вопрос не может решиться легко за один день», – рассказал он.

При этом спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил 10 декабря, что такой вопрос на данном этапе вообще не стоит на повестке дня.

Ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил, что в республике продолжают за попытками открыть «второй фронт» в адрес Грузии.

В мире,Леван Давиташвили,Александр Анкваб,Зураб Абашидзе,
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