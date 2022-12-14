Шансы Косово на вступление в Евросоюз оценили

Заявка Косово на вступление в Европейский союз (ЕС) — не больше, чем политический демарш, указание на направление дальнейшего развития, заявил политолог Дмитрий Леви. Он оценил шансы самопровозглашенной республики на вступление в ЕС в беседе с «Лентой.ру».

Подписание заявки властями Косово — это еще один способ подогреть внимание и собственного населения, и мировой общественности, и Европейского союза к проблематике Косово, считает политолог. По словам Леви, этот шаг вызывает раздражение у Сербии, России и других государств, но, по большому счету, радикально для самого Косово ничего не меняет. Он предположил, что это только начало очередной информационной кампании, причиной которой мог стать отказ Сербии от компромисса, предложенного ЕС.

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Компромисс

«Мы должны понимать, что Европейский союз объективно предоставил Сербии некоторое время для того, чтобы по сути согласиться с негласным предложением, которое включало в себя дальнейшую интеграцию Сербии в ЕС и в обмен на это молчаливое согласие с тем, что Косово от Сербии будет уже окончательно и навсегда отделено», — объяснил политолог.

Судя по внешним признакам, Сербия не пошла на сделку, отметил он. В результате произошло очередное обострение в вопросе Косово, а также активизация административных сил самопровозглашенной республики в сторону НАТО и ЕС.

«Еще наверняка будут политические заявления. Сербия отказалась от компромисса, значит, противоположная сторона будет более агрессивно действовать», — высказался Леви.

Вступление Косово в ЕС

Заявка Косово будет принята, но это только начало пути, подчеркнул политолог.

«Турция, как известно, заявляла о своем намерении давно, и это ни к чему не привело, поэтому закончится ли заявка чем-то — вопрос относительный», — отметил он.

Вступление Косово в ЕС не исключено, однако если это и произойдет, то не раньше, чем через 5 лет, убежден Леви. Дело в том, что этот процесс осложняется бюрократической работой, в частности, адаптацией национального права под европейское.

«Переварить Косово в экономическом плане ЕС может легко, несмотря на экономические, энергетические и другие затруднения, которые ЕС ждут. Косово — это небольшая территория, небольшая экономика, поэтому, в общем-то ЕС, особенно и не заметит, если примет решение о вступлении. Другое дело, что с политической точки зрения проблем все-таки довольно много — это озлобление Сербии, которое, не дай бог, шатнется в сторону Китая либо России. Сейчас не очень своевременно позволить такое свободомыслие Сербии», — поделился политолог.