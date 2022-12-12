Генсек Совета Европы обратилась к Лаврову

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в понедельник 12 декабря, сообщили в пресс-службе СЕ.

— Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала РФ исполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения, — говорится в сообщении.

Несмотря на исключение России из ЕСПЧ в марте, Москва все еще обязана исполнять постановления Европейского суда, касающиеся ее действий и бездействия до 16 сентября 2022 года, передает сообщение ТАСС.

В июне президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека. Согласно документам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта этого года. Выплата компенсаций по решению Европейского суда будет производиться в рублях и только на счета российских банков.