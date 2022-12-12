Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушная тревога в понедельник, 12 декабря, звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской. Об этом свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры Украины.

Согласно этим данным, сирена в этих регионах прозвучала практически одновременно, передает РИА Новости.

До этого представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что в результате ракетных ударов со стороны России 5 декабря была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская тепловая электрическая станция.