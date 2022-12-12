Песков: самое главное обеспечить интересы сербов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новое обострение ситуации на севере самопровозглашенного Косово.

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«Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены и, чтобы выполнялись все обязательства, которые были на себя взяты в соответствии со всеми документами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия считает самым главным обеспечение интересов сербов. Песков подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы Белград и Приштина предпринимали усилия мирного характера, чтобы ситуация была урегулирована дипломатическими путями.

Новое обострение ситуации на севере Косово произошла после того, как местные власти задержали полицейского Деяна Пантича, подозреваемого в нападении на косовских правоохранителей. После этого косовские сербы возвели баррикады у КПП «Ярине», а также вышли на акции протеста.

В дальнейшем президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направил официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении сербских полицейских и военнослужащих в Косово и Метохии.