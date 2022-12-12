Песков: самое главное обеспечить интересы сербов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новое обострение ситуации на севере самопровозглашенного Косово.
«Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены и, чтобы выполнялись все обязательства, которые были на себя взяты в соответствии со всеми документами», — сказал представитель Кремля.
По его словам, Россия считает самым главным обеспечение интересов сербов. Песков подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы Белград и Приштина предпринимали усилия мирного характера, чтобы ситуация была урегулирована дипломатическими путями.
Новое обострение ситуации на севере Косово произошла после того, как местные власти задержали полицейского Деяна Пантича, подозреваемого в нападении на косовских правоохранителей. После этого косовские сербы возвели баррикады у КПП «Ярине», а также вышли на акции протеста.
В дальнейшем президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направил официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении сербских полицейских и военнослужащих в Косово и Метохии.
В свою очередь министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград готов отправить войска в регион, если запрос по резолюции СБ ООН будет одобрен контингентом НАТО KFOR.