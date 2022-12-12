В Вильнюсе снесут Дом Москвы

В ближайшее время будет составлена смета работ и проведена процедура общественных закупок по выявлению подрядчика. Предположительно здание будет снесено до конца 2023 года.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен еще несколько лет назад, но завершить объект не удалось. В 2016 году госинспекция утверждала, что строительство здания ведется с нарушениями технического регламента и обратилась в суд. Позднее объект стали считать угрозой национальной безопасности.