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18 минут назад

В Вильнюсе снесут Дом Москвы

Елена Прошина

В Вильнюсе разрешили снести Дом Москвы. Такое решение принял Вильнюсский участковый суд. Об этом пишет ТАСС.

В Вильнюсе снесут Дом Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судебное решение предоставляет право снести Дом Москвы как неузаконенную постройку», - сообщили в Государственной строительной инспекции Литвы.

В ближайшее время будет составлена смета работ и проведена процедура общественных закупок по выявлению подрядчика. Предположительно здание будет снесено до конца 2023 года.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен еще несколько лет назад, но завершить объект не удалось. В 2016 году госинспекция утверждала, что строительство здания ведется с нарушениями технического регламента и обратилась в суд. Позднее объект стали считать угрозой национальной безопасности.

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