СМИ: посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку

Неизвестные отправили окровавленную посылку в посольство Украины в Греции. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, пишет РИА Новости.

«Утром в посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген», - сообщил он.

В настоящее время греческая полиция уже начала следственные действия по данному факту. По словам Николенко, украинским посольствам и консульствах в 17 странах мира поступили уже 33 подобные «угрозы».

В начале декабря стало известно, что посольство Украины в Бухаресте получило два конверта с подозрительным содержимым. Кроме того, полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Предположительно, в них были обнаружены глаза животных.