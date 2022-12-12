СМИ: посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку

Неизвестные отправили окровавленную посылку в посольство Украины в Греции. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, пишет РИА Новости.
«Утром в посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген», - сообщил он.
В настоящее время греческая полиция уже начала следственные действия по данному факту. По словам Николенко, украинским посольствам и консульствах в 17 странах мира поступили уже 33 подобные «угрозы».
В начале декабря стало известно, что посольство Украины в Бухаресте получило два конверта с подозрительным содержимым. Кроме того, полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Предположительно, в них были обнаружены глаза животных.
Также Николенко сообщал, что ранее шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Кроме того, посольство Украины в Мадриде получило посылку со взрывчаткой. Также полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с «пиротехническим веществом», который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.