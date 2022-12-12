Премьер Украины: цивилизованные страны не хотят нападать на РФ

Цивилизованные страны не могут поменять ничего внутри России и не хотят нападать на нее. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу France 24.
«Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию и не могут поменять ничего внутри РФ, ее общество», — сказал Шмыгаль.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность защиты страны при помощи ядерного оружия является фактором сдерживания.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон накануне предложил Западу рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий безопасности России в случае, если Владимир Путин согласится участвовать в переговорах по ситуации на Украине.