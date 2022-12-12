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59 минут назад

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что цивилизованные страны не хотят нападать на РФ

Газета.Ruиещё 2

Цивилизованные страны не могут поменять ничего внутри России и не хотят нападать на нее. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу France 24.

Премьер Украины: цивилизованные страны не хотят нападать на РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию и не могут поменять ничего внутри РФ, ее общество», — сказал Шмыгаль.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность защиты страны при помощи ядерного оружия является фактором сдерживания.

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До этого президент Франции Эммануэль Макрон накануне предложил Западу рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий безопасности России в случае, если Владимир Путин согласится участвовать в переговорах по ситуации на Украине.

В мире,Денис Шмыгаль,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Госдума,
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