Кулеба допустил полный блэкаут на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в стране. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание «Страна.ua».

По его мнению, даже полный блэкаут не сподвигнет украинцев уехать из страны. Он предположил, что они скорее уедут в сельские районы, где есть возможность топить дровами. Он также подчеркнул, что Киеву нужны генераторы и трансформаторы.

Кулеба также добавил, что удары по инфраструктуре Украины ставят перед руководством страны огромные проблемы, с которыми можно справиться только при поддержке Запада.