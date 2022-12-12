Кулеба допустил полный блэкаут на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в стране. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание «Страна.ua».
По его мнению, даже полный блэкаут не сподвигнет украинцев уехать из страны. Он предположил, что они скорее уедут в сельские районы, где есть возможность топить дровами. Он также подчеркнул, что Киеву нужны генераторы и трансформаторы.
Кулеба также добавил, что удары по инфраструктуре Украины ставят перед руководством страны огромные проблемы, с которыми можно справиться только при поддержке Запада.
Напомним, из-за российских ударов по критической инфраструктуре на территории Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии. Так, недавно сообщалось о сложностях в энергосистеме страны после попаданий по объектам энергетической инфраструктуры, после чего во всех регионах были введены аварийные отключения света.