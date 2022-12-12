В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
35 минут назад

Польша выступила против обсуждения гарантий безопасности для России в ЕС

News.ru

Польша выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные дискуссии являются стратегической ошибкой, поскольку в гарантиях безопасности сейчас нуждается сама Европа.

Сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России. Мы сегодня будем много об этом говорить, - добавил Яблоньский.

Mysl Polska: Польшу ждет развал и расчленение в ближайшие годы

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возвращение некоторых западных политиков к идее о гарантиях безопасности для России свидетельствует об их здравомыслии и умении воспринимать определенные сигналы российской стороны. Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Рябков также отметил, что Москва вернется к обсуждению этого вопроса, когда поймет, что Запад действительно проявляет интерес к теме гарантий безопасности.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о том, что в первую очередь необходимо обсуждать гарантии безопасности для Украины и лишь потом — для России. Дипломат также отметил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

В мире,Видео,Павел Яблоньский,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,Сергей Рябков,МИД России,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители