Польша выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные дискуссии являются стратегической ошибкой, поскольку в гарантиях безопасности сейчас нуждается сама Европа.

Сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России. Мы сегодня будем много об этом говорить, - добавил Яблоньский.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возвращение некоторых западных политиков к идее о гарантиях безопасности для России свидетельствует об их здравомыслии и умении воспринимать определенные сигналы российской стороны. Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Рябков также отметил, что Москва вернется к обсуждению этого вопроса, когда поймет, что Запад действительно проявляет интерес к теме гарантий безопасности.