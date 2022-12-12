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31 минуту назад

ЕС введет «очень жесткие» санкции против Ирана

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) введет «очень жесткие» санкции против Ирана из-за ситуации с протестами в стране и предполагаемых военных поставок Тегерана в Россию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

ЕС введет «очень жесткие» санкции против Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов», — пообещал глава евродипломатии.

Он также уточнил, что рестрикции вводятся в том числе из-за иранской поддержки Москвы.

«Я говорил в пятницу с иранским министром, Иран продолжает утверждать, что не поставляет беспилотники в Россию и не намерен поставлять ракеты. Посмотрим», — добавил Боррель.

14 ноября ЕС ввел санкции против двух граждан и двух организаций из Ирана, подозреваемых в поставках боевых беспилотников (БПЛА) в Россию. Под ограничения попали подведомственные Корпусу стражей исламской революции компания Qods Aviation Industries и Аэрокосмические силы Ирана.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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