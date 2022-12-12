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1 минуту назад

Токаев заявил о саботаже политики президента среди местных властей

Lenta.ruиещё 1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о саботаже политики главы государства со стороны местных властей. Его слова передает Telegram-канал пресс-службы главы республики.

Токаев заявил о саботаже политики президента среди местных властей
Фото: ТАССТАСС

«Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента», — сказал он на расширенном заседании правительства страны.

Токаев подчеркнул, что в государственные органы поступило более 1,5 миллиона обращений с конкретными проблемами от граждан. Президент также отметил важность налаживания системной связи между государством и обществом.

Политик уточнил, что с начала года администрация президента направила более 400 замечаний по качеству исполнения поручений в адрес госорганов и должностных лиц. По словам Токаева, правительственный контроль осуществлялся не на должном уровне.

Ранее глава Казахстана сообщил, что в республике падает качество жизни населения. Как он утверждает, в словах недовольных работой властей граждан есть правда. Президент допустил, что следующий год может оказаться более сложным и трудным, чем нынешний.

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