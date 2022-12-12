Жена раскрыла секрет сексуальной привлекательности Барака Обамы

58-летняя супруга бывшего президента США Барака Обамы, адвокат Мишель Обама заявила, что на момент начала отношений в будущем муже ее сексуально привлекла прямота высказываний и их неромантичность. Секрет привлекательности Барака Обамы она раскрыла в своей книге «Свет, который мы несем», которую цитирует Insider.

Экс-президента США она называет главной любовью и главным нарушителем спокойствия в своей жизни. По ее словам, начало отношений с Бараком Обамой было далеко от романтики.

«Догадываться мне не пришлось. Он выложил чувства на стол и оставил так, как бы говоря: вот мои желания, вот мое уважение, вот так я начну. Эта смесь искренности и уверенности в себе была, надо признать, поразительной и освежающей. И чертовски сексуальной», — пишет Мишель Обама.

Кроме того, она поделилась своим взглядом на долгие отношения. «Партнерство не меняет вас, даже если требует приспосабливаться к нуждам другого. Ни Барак сильно не изменился за 33 года, прошедшие с нашей встречи, ни я. Меняется то, что происходит между нами: миллион маленьких настроек, компромиссов, жертв, которые приносит каждый», — призналась Мишель Обама. «Эта совместная гибридная энергия между нами за десятилетия настоялась и проверена в бою», — заключила она.

Мишель Обама была первой леди США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года во время президентского срока своего супруга. Замужем за Бараком Обамой с 1992 года, у пары две взрослые дочери — Саша и Малия.