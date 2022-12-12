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1 час назад

Байден оценил готовность Зеленского к «справедливому миру»

Елена Прошина

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. В ходе разговора американский лидер приветствовал заявление своего украинского коллеги о готовности к «справедливому миру». Об этом пишет Коммерсантъ.

Байден оценил готовность Зеленского к «справедливому миру»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН»,— говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Байден назвал приоритетной мерой со стороны Вашингтона укрепление противовоздушной обороны Украины за счет помощи в области безопасности.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что скоординировал с Байденом позиции в преддверии саммита G7. По его словам, удалось достичь «сильных договоренностей». Он также подчеркнул, что по итогам саммита «будут новости», а в восприятие украинской формулы мира «добавляет оптимизма».

Напомним, российско-украинские переговоры были приостановлены в мае по инициативе Киева. При этом Москва регулярно озвучивает готовность к диалогу. Однако после присоединения к России новых территорий Зеленский отказался от возможности вести переговоры, пока президентом РФ остается Владимир Путин. Позже он допустил диалог при выполнении ряда условий.

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