Байден оценил готовность Зеленского к «справедливому миру»

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. В ходе разговора американский лидер приветствовал заявление своего украинского коллеги о готовности к «справедливому миру». Об этом пишет Коммерсантъ.

«Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН»,— говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Байден назвал приоритетной мерой со стороны Вашингтона укрепление противовоздушной обороны Украины за счет помощи в области безопасности.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что скоординировал с Байденом позиции в преддверии саммита G7. По его словам, удалось достичь «сильных договоренностей». Он также подчеркнул, что по итогам саммита «будут новости», а в восприятие украинской формулы мира «добавляет оптимизма».