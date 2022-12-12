В Белоруссии назвали падение ракеты в Польше запланированным актом

Падение украинской ракеты в Польше могло быть спланированной акцией, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича.

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По его словам, акт мог быть запланирован, чтобы втянуть западные страны в еще более жесткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания конфликта. Гулевич заявил, что Москва остается наиболее важным союзником для Минска, поэтому власти республики приложат все усилия, чтобы поддержать Россию, даже если под этим подразумевается противостояние внешней агрессии.

Падение ракеты произошло 15 ноября на границе Польши и Украины. Она упала в зерносушилку. В результате инцидента погибли два человека. Варшава и Киев обвинили в случившемся Россию. Министерство обороны России это опровергло. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 украинского производства.