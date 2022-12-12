В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
51 минуту назад

В Белоруссии назвали падение ракеты в Польше запланированным актом

Елена Прошина

Падение украинской ракеты в Польше могло быть спланированной акцией, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича.

В Белоруссии назвали падение ракеты в Польше запланированным актом
Фото: ТАССТАСС

По его словам, акт мог быть запланирован, чтобы втянуть западные страны в еще более жесткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания конфликта. Гулевич заявил, что Москва остается наиболее важным союзником для Минска, поэтому власти республики приложат все усилия, чтобы поддержать Россию, даже если под этим подразумевается противостояние внешней агрессии.

Падение ракеты произошло 15 ноября на границе Польши и Украины. Она упала в зерносушилку. В результате инцидента погибли два человека. Варшава и Киев обвинили в случившемся Россию. Министерство обороны России это опровергло. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 украинского производства.

На следующий день американский лидер США Джо Байден уведомил партнеров по Североатлантическому альянсу и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской системы противоракетной обороны, что расходится с заявлениями украинского президента Владимира Зеленского, по словам которого, снаряд был российским.

В мире,Владимир Зеленский,Игорь Конашенков,Джозеф Байден,Минобороны России,Генштаб,НАТО,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители