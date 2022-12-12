Reuters: переговоры Зеленского сигнализируют о суматохе вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, за один вечер проведя переговоры с несколькими западными лидерами, создал дипломатическую «суматоху» вокруг российско-украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters.
«Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье переговоры с президентом США Джо Байденом. А также с лидерами Турции и Франции, активизировав дипломатическую активность вокруг российско-украинского конфликта», — пишет агентство, отмечая, что такое накопление дискуссий всего за один день — необычное явление.
Сам же Зеленский заявлял, что «постоянно работает с партнерами» по вопросу ситуации на Украине. Он также отмечал, что ждет «важных результатов» от международных мероприятий, посвященных украинскому конфликту.
Ранее, после телефонного разговора с Зеленским, Байден пообещал укреплять противовоздушную оборону Украины. После переговоров президент Украины также сообщил о том, что скоординировал позиции с Байденом в преддверии саммита G7, сообщает RT.