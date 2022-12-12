Reuters: переговоры Зеленского сигнализируют о суматохе вокруг Украины

«Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье переговоры с президентом США Джо Байденом. А также с лидерами Турции и Франции, активизировав дипломатическую активность вокруг российско-украинского конфликта», — пишет агентство, отмечая, что такое накопление дискуссий всего за один день — необычное явление.