Эрдоган пригрозил Греции ударами баллистических ракет

«Если вы не будете сохранять спокойствие, если попытаетесь [вооружиться] где-нибудь, в Америке ли, в других ли странах, то Турция, не останется в стороне... Мы можем внезапно прийти однажды ночью, когда придет время», — отметил Эрдоган. Политик добавил, что Афины пугает расширение оружейного производства Турции, которая не так давно испытала ракеты «Тайфун». Лидер страны подчеркнул, что они могут долететь и до греческой столицы.