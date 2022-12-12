В Польском институте международных отношений (PISM) заявили о необходимости углубления сотрудничества между странами ЕС и НАТО для противодействия «российским угрозам» в киберпространстве. Авторы документа, с которым ознакомился RT, утверждают, что Россия якобы применяет кибератаки для дестабилизации государств, которые поддерживают Украину.

«Россия активизировала свою деятельность в киберпространстве, выбирая своими целями, например, государственные учреждения, гуманитарные организации и аналитические центры более чем в 40 странах, поддерживающих Украину», — утверждают в аналитическом центре.

По мнению авторов документа, российские власти якобы хотят создать нестабильность в демократических государствах, чтобы, в частности, «отбить у них желание поддерживать Украину».

Кроме того, в PISM убеждены, что Россия использует кибератаки для повышения эффективности своих действий на международном уровне.

Вместе с тем, согласно документу, западные государства наращивают поддержку, направленную на укрепление потенциала Украины в сфере киберзащиты. Польские аналитики напомнили, что в феврале 2022 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил о создании «IT-армии» Украины.

«Её главная задача — совершать кибератаки в отношении российских государственных и частных структур с целью, в числе прочего, заблокировать административные сайты и правительственные СМИ... а также получить доступ к критически важным данным», — подчёркивают в PISM.

Впрочем, по данным польского института, «IT-армия» Украины остаётся неофициальной структурой, деятельность которой сосредоточена в одном из Telegram-каналов.

Польские специалисты призывают углубить взаимодействие между ЕС и НАТО для противодействия «российским угрозам» в киберпространстве.

«В этом контексте Польше стоит начать углублять сотрудничество между странами ЕС и НАТО в этой области, а также распространить эти возможности на Украину и других партнёров вроде Молдавии и Грузии», — отмечается в документе.

Его авторы подчёркивают, что этот шаг важен не только для повышения эффективности обмена информацией и укрепления мер кибербезопасности, но и для подготовки планов действий в случае атак.