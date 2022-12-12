Королевской семье Великобритании запретили общаться с представителями РФ

Контакты с Британией в настоящее время почти сведены на нет, а королевской семье предписано не общаться с российскими представителями, сообщают «Известия» со ссылкой на российского посла в Великобритании Андрея Келина.

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При этом, по его словам, в полном разрыве дипотношений не заинтересованы ни Москва, ни Лондон. На вопрос о том, есть ли какой-то контакт у дипломатов РФ с Карлом III, посол ответил: «Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством».

Как отметил посол, Россия контактирует с Министерством иностранных дел Великобритании ради поддержания диалога. Дипломат считает, что разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения.

«Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших. Что касается восстановления, всё будет зависеть от дальнейшего продолжения СВО на Украине и от того, к чему это все придет», — подчеркнул Келин.