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25 минут назад

Полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

Lenta.ruиещё 2

Бельгийская полиция в понедельник, 12 декабря, провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников. Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

Полиция пришла с обыском в Европарламент
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Результаты обыска пока не сообщаются.

Ранее замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных. Представитель главы Европарламента Роберта Метсола отстранила Кайли от должности.

Полиция Бельгии арестовала заместителя главы Европейского парламента Еву Кайли

Прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини.

В мире,Европарламент,
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