Полиция пришла с обыском в Европарламент

Бельгийская полиция в понедельник, 12 декабря, провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников. Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir .

Ранее замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных. Представитель главы Европарламента Роберта Метсола отстранила Кайли от должности.