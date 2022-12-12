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42 минуты назад

СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов в лице главы государства Джо Байдена вбили клин между Вашингтоном и традиционными союзниками, которых США призывали к солидарности в противодействии России, сообщает The National Interest со ссылкой на аналитика Кауша Арха.

СМИ: администрация Байдена вбила клин в отношения с союзниками
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в США некоторое время назад приняли закон о снижении инфляции. Этот документ, в том числе, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Администрация Байдена называет данный документ «Актом сокращения инфляции». Предполагается выделить 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей. 64 миллиарда долларов пойдут на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Проект осудили в странах европейского союза, а также в Южной Корее и Японии, так как автопроизводители окажутся в крайне невыгодном положении в сравнении с американскими конкурентами. Издание напоминает, что Белый дом критиковал предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что «Америка вернулась» и занимается «безжалостной дипломатией».

Более того, администрация Байдена пошла на этот шаг, настойчиво призывая своих европейских и индо-тихоокеанских союзников к солидарности в противодействии России и Китаю. По своей сути, неосмотрительное и недальновидное решение американской администрации свидетельствует о недостаточной честности в серьезном отношении к китайской угрозе, говорится в статье.

В мире,Джозеф Байден,
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