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2 часа назад

Туман и снегопады привели к отменам десятков авиарейсов в Лондоне

ТАСС

Туман, снегопады, гололедица привели в воскресенье к перебоям в работе лондонских аэропортов, в движении по автотрассам и на железных дорогах Англии. Всего в течение дня в трех аэропорортах Лондона были отменены десятки авиарейсов.

Туман и снегопады привели к отменам десятков авиарейсов в Лондоне
Фото: ТАССТАСС

Так, в Хитроу, самом загруженном аэропорту Великобритании и одном из самых больших в Европе, были отменены около 50 рейсов. Временно переставали работать также аэропорты Гатвик, где были отменены около 30 рейсов, и Станстед. До Гатвика, расположенного к югу от Лондона, к тому же было сложно добраться на поезде из-за отмены и задержек в отправлении поездов по причине неблагоприятных погодных условий.

По информации Королевского автомобильного клуба, число вызовов с просьбой оказать помощь на дороге выросло на 65% по сравнению со днями с хорошей погодой. В этой ситуации полиция некоторых графств, в том числе Уорикшира и Глостершира, порекомендовала водителям не садиться за руль без особой нужды.

Вечером ситуацию усугубил сильный снегопад, обрушившийся на Лондон и юго-восток Англии. На улицах города немедленно образовался снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Снег, согласно прогнозам, должен идти всю ночь и завершиться утром 12 декабря. Метеорологическая служба Соединенного Королевства распространила предупреждение о сложных погодных условиях вплоть до 09:00 (12:00 мск) понедельника. Уже сейчас, как обратил внимание корреспондент ТАСС, скорость движения на некоторых дорогах Лондона не превышает 5-10 км в час. Ситуация усугубляется тем, что снег в столице выпадает не каждый год, поэтому лишь единицы автолюбителей устанавливают на свои машины зимнюю резину.

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