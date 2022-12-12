Туман и снегопады привели к отменам десятков авиарейсов в Лондоне

Туман, снегопады, гололедица привели в воскресенье к перебоям в работе лондонских аэропортов, в движении по автотрассам и на железных дорогах Англии. Всего в течение дня в трех аэропорортах Лондона были отменены десятки авиарейсов.

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Так, в Хитроу, самом загруженном аэропорту Великобритании и одном из самых больших в Европе, были отменены около 50 рейсов. Временно переставали работать также аэропорты Гатвик, где были отменены около 30 рейсов, и Станстед. До Гатвика, расположенного к югу от Лондона, к тому же было сложно добраться на поезде из-за отмены и задержек в отправлении поездов по причине неблагоприятных погодных условий.

По информации Королевского автомобильного клуба, число вызовов с просьбой оказать помощь на дороге выросло на 65% по сравнению со днями с хорошей погодой. В этой ситуации полиция некоторых графств, в том числе Уорикшира и Глостершира, порекомендовала водителям не садиться за руль без особой нужды.