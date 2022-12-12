Швеция заявила об увеличении нового пакета военной помощи Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет больше предыдущего на 50 процентов. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что девятый пакет поддержки Киева был одобрен правительством несколько недель назад. Глава шведского оборонного ведомства уточнил, что новый транш помощи будет включать в себя системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасы для еще одного вида ПВО.

Кроме того, ожидается пакет, связанный с подготовкой к зиме, добавил Йонсон.

В ноябре Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. «Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины — как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — подчеркивал ранее Йонсон.