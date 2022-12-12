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28 минут назад

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ru

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Фото: YouTubeYouTube

Кроме украинской столицы, сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях. Системы оповещения также сработали Николаевской, Житомирской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с энергоснабжением остается сложной в нескольких регионах страны.

10 декабря украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на «Киевгорводоканал» писала, что жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением в случае новых ударов по энергетическим объектам Украины.

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, ракетные атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту.

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