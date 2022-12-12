СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ

ФРГ и ряд других стран-участниц Европейского союза продолжают покупать у Москвы сжиженный природный газ (СПГ), сообщает ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным телеканала, энергоноситель из России прибывает в Бельгию, после чего его транспортируют в Германию. Объем поставок — около 5 миллиардов кубометров в год, или 5-6 процентов от всей потребности Берлина в газе.

Согласно данным энергокомпании ICIS, сегодня 13 процентов европейского импорта сжиженного природного газа поступает из РФ. При этом его странами-покупателями в первую очередь являются Франция, Нидерланды и Бельгия.

Согласно отчету Handelsblatt, европейский импорт СПГ из России достиг своего пика. По сравнению с 2021 годом ЕС вместе с Великобританией закупил у России на пятую часть больше сжиженного природного газа, чем до начала спецоперации. В текущем году в Москву из стран-членов ЕС и Великобритании за российский СПГ могло поступить около 27 миллиардов евро.