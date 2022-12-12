СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ

ФРГ и ряд других стран-участниц Европейского союза продолжают покупать у Москвы сжиженный природный газ (СПГ), сообщает ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
По данным телеканала, энергоноситель из России прибывает в Бельгию, после чего его транспортируют в Германию. Объем поставок — около 5 миллиардов кубометров в год, или 5-6 процентов от всей потребности Берлина в газе.
Согласно данным энергокомпании ICIS, сегодня 13 процентов европейского импорта сжиженного природного газа поступает из РФ. При этом его странами-покупателями в первую очередь являются Франция, Нидерланды и Бельгия.
Согласно отчету Handelsblatt, европейский импорт СПГ из России достиг своего пика. По сравнению с 2021 годом ЕС вместе с Великобританией закупил у России на пятую часть больше сжиженного природного газа, чем до начала спецоперации. В текущем году в Москву из стран-членов ЕС и Великобритании за российский СПГ могло поступить около 27 миллиардов евро.
Что касается поставок газа, то, согласно исследованиям Кильского института мировой экономики, его дефицита этой зимой быть не должно. Однако, чтобы избежать нехватки газа, Германии необходимо сэкономить в общей сложности 20 процентов.