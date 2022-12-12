Депутат ЕС: Запад зациклился на пропаганде войны

Западные страны зациклились на пропаганде войны и забыли, что мир им не подчиняется, сообщает «БелТА» со ссылкой на депутата Европейского парламента от Франции Эрве Жювена.
По его словам, на пропаганде настолько акцентировали внимание, что забыли, что мир не подчиняется Западу. Конфликт между Украиной и Россией или Североатлантическим альянсом и Москвой занимает важное место в мире, однако куда важнее возможная война между Западом и остальным миром.
Как отметил парламентарий, более половины населения Земли проживает на Востоке, поэтому нужно уделить внимание Индии, Индонезии и Турции.
«Война в Украине действительно очень важна, однако гораздо большего внимания заслуживает визит председателя Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Если возникнет союз между Саудовской Аравией и Китаем, в рамках которого оплата за нефть будет осуществляться в юанях или другой валюте, а не в долларах США, то это станет серьезным сдвигом в мировом балансе сил», — подчеркнул Жювен.
Депутат также отметил, что санкции Запада ударили по самому Евросоюзу и по развивающимся странам.
«Власти Европейского союза совершили множество ошибок. Первым из проигравших можно назвать сам ЕС из-за обратного эффекта санкций, который проявляется в энергетическом, продовольственном кризисе, инфляции и так далее», — сказал Жювен.