Депутат ЕС: Запад зациклился на пропаганде войны

«Война в Украине действительно очень важна, однако гораздо большего внимания заслуживает визит председателя Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Если возникнет союз между Саудовской Аравией и Китаем, в рамках которого оплата за нефть будет осуществляться в юанях или другой валюте, а не в долларах США, то это станет серьезным сдвигом в мировом балансе сил», — подчеркнул Жювен.