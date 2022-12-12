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1 час назад

Депутат Европейского парламента от Франции Эрве Жювен заявил, что Запад зациклился на пропаганде войны

Елена Прошина

Западные страны зациклились на пропаганде войны и забыли, что мир им не подчиняется, сообщает «БелТА» со ссылкой на депутата Европейского парламента от Франции Эрве Жювена.

Депутат ЕС: Запад зациклился на пропаганде войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на пропаганде настолько акцентировали внимание, что забыли, что мир не подчиняется Западу. Конфликт между Украиной и Россией или Североатлантическим альянсом и Москвой занимает важное место в мире, однако куда важнее возможная война между Западом и остальным миром.

Как отметил парламентарий, более половины населения Земли проживает на Востоке, поэтому нужно уделить внимание Индии, Индонезии и Турции.

«Война в Украине действительно очень важна, однако гораздо большего внимания заслуживает визит председателя Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Если возникнет союз между Саудовской Аравией и Китаем, в рамках которого оплата за нефть будет осуществляться в юанях или другой валюте, а не в долларах США, то это станет серьезным сдвигом в мировом балансе сил», — подчеркнул Жювен.

Депутат также отметил, что санкции Запада ударили по самому Евросоюзу и по развивающимся странам.

«Власти Европейского союза совершили множество ошибок. Первым из проигравших можно назвать сам ЕС из-за обратного эффекта санкций, который проявляется в энергетическом, продовольственном кризисе, инфляции и так далее», — сказал Жювен.

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