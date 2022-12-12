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25 минут назад

Историк Ливен: Украине опасно претендовать на Крым

Ura.Ru

Если бы украинцы каким-то образом захватили Крым, это стало бы для Киева бесконечной проблемой и источником опасности. Об этом рассказал приглашенный профессор факультета международной истории Лондонской школы экономики Доминик Ливен.

Историк Ливен: Украине опасно претендовать на Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Донбассе и Крыме пророссийское население, которое будет против возвращаться на Украину. Возвращение территорий будет означать постоянную опасность для Киева», — сказал Ливен в интервью грузинской редакции Радио Свобода (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Кроме того, у Украины множество проблем с восстановлением собственной инфраструктуры, что является еще одной причиной, по которой ей не следует посягать на территорию Крыма. «Украине будет лучше без этих областей. Как датчанам без областей Шлезвиг-Гольштейна, где существовало немецкое большинство», — подытожил историк.

Ранее советник первого президента РФ Бориса Ельцина, заслуженный юрист Сергей Шахрай рассказал URA.RU о том, что Украина лишила себя права на Крым. Кроме того, были названы риски Украины при попытке войти в Крым. Такая попытка, по мнению экспертов, обернется для Киева потерей западных партнеров. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможном риске совершения терактов в Крыму и Севастополе.

В мире,Сергей Шахрай,Борис Ельцин,Дмитрий Песков,
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