Если бы украинцы каким-то образом захватили Крым , это стало бы для Киева бесконечной проблемой и источником опасности. Об этом рассказал приглашенный профессор факультета международной истории Лондонской школы экономики Доминик Ливен .

«В Донбассе и Крыме пророссийское население, которое будет против возвращаться на Украину . Возвращение территорий будет означать постоянную опасность для Киева», — сказал Ливен в интервью грузинской редакции Радио Свобода (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Кроме того, у Украины множество проблем с восстановлением собственной инфраструктуры, что является еще одной причиной, по которой ей не следует посягать на территорию Крыма. «Украине будет лучше без этих областей. Как датчанам без областей Шлезвиг-Гольштейна, где существовало немецкое большинство», — подытожил историк.