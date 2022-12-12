В США рассказали о восстановлении Грайнер после заключения в России

Вернувшаяся на родину баскетболистка Бриттни Грайнер после десяти месяцев заключения в России восстанавливается в военном медицинском центре Брук в Сан-Антонио, штат Техас. Об этом сообщает CNN.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам бывшего губернатора Нью-Мехико, руководителя центра по работе с семьями заложников и задержанных Билла Ричардсона, Грайнер проведет в медицинском учреждении еще несколько дней. Он отметил необходимость предоставить баскетболистке время и пространство для реинтеграции.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы благополучие Бриттни и ее семьи было в приоритете, и чтобы вся доступная помощь была предложена им надлежащим образом», — рассказал главный заместитель официального представителя ГосдГосдепартамента США Ведант Патель.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Грайнер находится в хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее.