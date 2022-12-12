Вучич обвинил США и Приштину в нарушении соглашений по Косову

Власти Соединенных Штатов и непризнанного Косова игнорируют все достигнутые ранее договоренности и международные соглашения по косовскому вопросу. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в воскресенье в эфире национального телевидения после экстренного заседания Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова.

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"У меня вопрос к нашим американским партнерам. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина? Какое соглашение соблюдаете вы? Устав ООН, резолюцию 1244, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Расскажите нам об одном из этих актов, который соблюдает Приштина. Скажите, какой вы, американцы, соблюдаете", - сказал сербский лидер.

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Вучич отметил, что Вашингтон и Приштина полностью игнорируют все договоренности. "В конце концов вы убедитесь, что не существует ни одного такого акта. Знаете, какой это акт? "Мы можем делать столько, сколько хотим, и так долго, как захотим", - заключил он.

Заседание Совбеза Сербии было созвано из-за обострения ситуации на севере Косова после задержания 10 декабря бывшего полицейского - серба Деяна Пантича. Он был задержан косовской полицией на КПП "Яринье" на административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербское население перекрыло баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышло на акции протеста. Таким образом сербы хотели не допустить того, чтобы Пантича вывезли в Приштину. К баррикадам стянули патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR).

Впоследствии премьер непризнанного Косова Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады до вечера воскресенья. В противном случае он пригрозил провести операцию по ликвидации заграждений с привлечением косовской полиции.