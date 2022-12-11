Зеленский ввел санкции против канонической УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о о введении новых санкций в отношении представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, постановляю <…> ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.

В публикации отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие указом, президент Украины возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви библиотеки с «прокремлевской литературой».

До этого сообщалось, что СБУ подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической УПЦ в агитации за присоединение Запорожья к России.