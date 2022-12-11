В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Зеленский ввел санкции против канонической УПЦ

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о о введении новых санкций в отношении представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский ввел санкции против канонической УПЦ
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, постановляю <…> ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.

В публикации отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие указом, президент Украины возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

СБУ проводит обыски в 14 храмах канонической УПЦ в Харьковской области

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви библиотеки с «прокремлевской литературой».

До этого сообщалось, что СБУ подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической УПЦ в агитации за присоединение Запорожья к России.

10 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в 14 храмах канонической Украинской православной церкви в Харьковской области.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,СБУ,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители