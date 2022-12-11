В США пригрозили привлечь Бута к ответственности

США привлекут к ответственности освобожденного из американской тюрьмы российского бизнесмена Виктора Бута, если он продолжит прежнюю «линию работы». Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

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«Если господин Бут решит вернуться к своей прежней линии работы, тогда мы сделаем то, что необходимо для привлечения его к ответственности и защиты наших интересов», — пригрозил он.

Кирби подчеркнул, что власти Соединенных Штатов намерены защищать национальную безопасность страны.

Ранее стало известно об опасениях США насчет Бута. Высокопоставленные чины Пентагона обеспокоены тем, что бизнесмен после возвращения на родину может вернуться к торговле оружием в горячих точках по всему миру.