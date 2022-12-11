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1 час назад

В США пригрозили привлечь Бута к ответственности

Lenta.ru

США привлекут к ответственности освобожденного из американской тюрьмы российского бизнесмена Виктора Бута, если он продолжит прежнюю «линию работы». Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

В США пригрозили привлечь Бута к ответственности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если господин Бут решит вернуться к своей прежней линии работы, тогда мы сделаем то, что необходимо для привлечения его к ответственности и защиты наших интересов», — пригрозил он.

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Кирби подчеркнул, что власти Соединенных Штатов намерены защищать национальную безопасность страны.

Ранее стало известно об опасениях США насчет Бута. Высокопоставленные чины Пентагона обеспокоены тем, что бизнесмен после возвращения на родину может вернуться к торговле оружием в горячих точках по всему миру.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Бизнесмен вину не признал. 8 декабря 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась процедура обмена баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, на Бута.

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