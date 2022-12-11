В Минобороны Белоруссии заявили о тревожной ситуации на границе с Украиной

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что граница с Украиной вызывает у Минска наибольшую тревогу. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, белорусские военные удаляют внимание каждому участку границы с Украиной, но южные рубежи все равно вызывают большую тревогу.
«Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, по живому провести эту линию», — пояснил Гулевич.
Он добавил, что Минск не давал повода для подобных действий, но в Киеве наоборот голословно заявляли об угрозе нападения Белоруссии на Украину.
Ранее Минобороны РФ показывало кадры подготовки российских бойцов в Белоруссии. Военнослужащие Западного военного округа проходят подготовку на белорусском полигоне. Показана стрельба из БМП, миномета, пулемета Калашникова, гранатомета, автоматов Калашникова.