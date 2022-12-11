Эрдоган заявил, что Турция поможет Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Турция окажет украинской стороне помощь в связи с предстоящей «тяжёлой зимой».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Как отметили в администрации, глава Турции указал, что Анкара продолжит работы, связанные с гуманитарными нуждами «народа Украины в предстоящие тяжёлые зимние месяцы».