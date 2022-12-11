В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
51 минуту назад

Эрдоган: Турция окажет гумпомощь Украине для преодоления «тяжёлой зимы»

RT на русскомиещё 3

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Турция окажет украинской стороне помощь в связи с предстоящей «тяжёлой зимой».

Эрдоган заявил, что Турция поможет Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Как отметили в администрации, глава Турции указал, что Анкара продолжит работы, связанные с гуманитарными нуждами «народа Украины в предстоящие тяжёлые зимние месяцы».

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.

В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители