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33 минуты назад

Во Франции резко высказались о Зеленском

Илья Родин

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter европейский энергорынок и введенные против Москвы рестрикции, из-за которых во Франции могут закрыться 80% пекарен. Об этом пишет РИА «Новости».

Во Франции резко высказались о Зеленском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Филиппо подчеркнул, что в 2023 году восемь из десяти пекарен могут закрыться. Они не смогут оплатить счета за электроэнергию.

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По мнению политика, большие суммы в квитанциях связаны с европейским энергетическим рынком и «идиотскими антироссийским санкциями». Следовательно, отметил политик, необходимо как можно скорее отменить ограничительные меры.

По его оценке, в сложившейся ситуации виновата французская олигархия, которая готова уничтожить хлебопекарни ради того, чтобы «финансировать мошенника Зеленского и аферу, коей является европейский энергетический рынок».

Напомним, что лидер французского движения «Патриоты» Филиппо постоянно к

В мире,Филиппо Флориан,
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