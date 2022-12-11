Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter европейский энергорынок и введенные против Москвы рестрикции, из-за которых во Франции могут закрыться 80% пекарен. Об этом пишет РИА «Новости».

Филиппо подчеркнул, что в 2023 году восемь из десяти пекарен могут закрыться. Они не смогут оплатить счета за электроэнергию.

По мнению политика, большие суммы в квитанциях связаны с европейским энергетическим рынком и «идиотскими антироссийским санкциями». Следовательно, отметил политик, необходимо как можно скорее отменить ограничительные меры.

По его оценке, в сложившейся ситуации виновата французская олигархия, которая готова уничтожить хлебопекарни ради того, чтобы «финансировать мошенника Зеленского и аферу, коей является европейский энергетический рынок».