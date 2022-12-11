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17 минут назад

Президент Молдавии Санду обвинила Россию в шагах по дестабилизации ситуации в ее стране

Газета.Ruиещё 1

Президент Молдавии Майя Санду в интервью СNN обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в республике.

Санду выступила с обвинениями в адрес России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы боремся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии», — сказала глава государства, пояснив, что пропаганда и трансформация энергоресурсов в оружие также являются частями гибридной войны.

По ее словам, коррупционные группы в Молдавии совместно с пророссийскими политическими силами при поддержке РФ организовали протесты, для дестабилизации ситуации.

Санду: "Вступление в ЕС – единственный путь для нашего выживания"

Также Санду добавила, что вопрос Приднестровья и находящиеся там на протяжении десятилетий российские военные повышают риски для безопасности Молдавии.

Ранее президент Молдавии заявила, что страна не может пока разорвать все соглашения в рамках СНГ из-за прагматизма.

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