Санду выступила с обвинениями в адрес России

Президент Молдавии Майя Санду в интервью СNN обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в республике.
«Мы боремся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии», — сказала глава государства, пояснив, что пропаганда и трансформация энергоресурсов в оружие также являются частями гибридной войны.
По ее словам, коррупционные группы в Молдавии совместно с пророссийскими политическими силами при поддержке РФ организовали протесты, для дестабилизации ситуации.
Также Санду добавила, что вопрос Приднестровья и находящиеся там на протяжении десятилетий российские военные повышают риски для безопасности Молдавии.
Ранее президент Молдавии заявила, что страна не может пока разорвать все соглашения в рамках СНГ из-за прагматизма.