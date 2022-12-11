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15 минут назад

«Страна.ua»: в левобережной части Киева прогремел взрыв

Газета.Ru

В украинской столице прогремел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Страна.ua»: в Киеве прогремел взрыв
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно информации портала, взрыв был слышен в левобережной части Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась.

Издание «Клименко тайм» пишет, что взрыв был контролируемым.

Ранее воздушная тревога объявлялась в пяти областях Украины. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушная тревога также объявлялась в Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.

До этого сообщалось, что в Киеве могут возникнуть проблемы с водоснабжением при новых ударах. В случае, если будет нанесен новый массированный удар по объектам энергетики и произойдет длительное отключение света, «Киевгорводоканал» не сможет наладить автономную работу всего оборудования, которое отвечает за подачу воды.

Жителям украинской столицы посоветовали запасаться технической и питьевой водой. Также «Киевгорводоканал» планирует организовать пункты розлива воды.

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