«Страна.ua»: в Киеве прогремел взрыв

В украинской столице прогремел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua».
Согласно информации портала, взрыв был слышен в левобережной части Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась.
Издание «Клименко тайм» пишет, что взрыв был контролируемым.
Ранее воздушная тревога объявлялась в пяти областях Украины. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Воздушная тревога также объявлялась в Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.
До этого сообщалось, что в Киеве могут возникнуть проблемы с водоснабжением при новых ударах. В случае, если будет нанесен новый массированный удар по объектам энергетики и произойдет длительное отключение света, «Киевгорводоканал» не сможет наладить автономную работу всего оборудования, которое отвечает за подачу воды.
Жителям украинской столицы посоветовали запасаться технической и питьевой водой. Также «Киевгорводоканал» планирует организовать пункты розлива воды.