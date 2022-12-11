«Страна.ua»: в Киеве прогремел взрыв

Согласно информации портала, взрыв был слышен в левобережной части Киева . При этом воздушная тревога не объявлялась.

До этого сообщалось, что в Киеве могут возникнуть проблемы с водоснабжением при новых ударах. В случае, если будет нанесен новый массированный удар по объектам энергетики и произойдет длительное отключение света, «Киевгорводоканал» не сможет наладить автономную работу всего оборудования, которое отвечает за подачу воды.