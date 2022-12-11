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52 минуты назад

Боррель назвал причины для беспокойства Евросоюза из-за Турции

Илья Родин

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что активная торговля между Россией и Турцией, а также нежелание Анкары присоединяться к санкционной политике Запада являются причинами для беспокойства в ЕС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

Боррель назвал причины для беспокойства Евросоюза из-за Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боррель признал, что углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает европейским политикам «повод для большой озабоченности».

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Кроме того, тревогу в ЕС вызывает нежелание Анкары присоединиться к ограничительным мерам организации против Москвы.

По словам Борреля, ЕС и Турция образуют таможенный союз. За счет этого между странами обеспечивается свободное перемещение разнообразных товаров. В их число входят и те, что могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Дипломат подчеркнул, что следует добиться того, чтобы Анкара не предлагала Москве «никаких обходных путей».

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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