Боррель назвал причины для беспокойства Евросоюза из-за Турции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что активная торговля между Россией и Турцией, а также нежелание Анкары присоединяться к санкционной политике Запада являются причинами для беспокойства в ЕС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

Боррель признал, что углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает европейским политикам «повод для большой озабоченности».

Кроме того, тревогу в ЕС вызывает нежелание Анкары присоединиться к ограничительным мерам организации против Москвы.

По словам Борреля, ЕС и Турция образуют таможенный союз. За счет этого между странами обеспечивается свободное перемещение разнообразных товаров. В их число входят и те, что могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.