Санду объяснила отказ разрывать все соглашения в рамках СНГ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не могут разорвать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Речь идет не об одном соглашении, речь идет о сотнях соглашений, и многие из них касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Кыргызстан, это соглашения по экономической стороне. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — заявила Санду.

Таким образом она ответила на вопрос, планирует ли Молдавия выход из СНГ.

Она добавила, что в текущий момент власти анализируют, какие договоренности должны сохраниться.

Санду подчеркнула, что после этого процесса будет видно из каких договоров выходит страна, а какие останутся актуальными для двухсторонних экономических отношений с другими странами.

Ранее Санду заявила, что вступление Молдавии в Евросоюз является единственным путем для выживания страны.