Ситуация в современной Польше похожа на обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами в XVIII веке, заявил историк Анджей Шлензак в статье для газеты Myśl Polska.

Шлензак пояснил, что в XVIII веке иностранные державы имели в Польше свои партии, которые влияли на внутреннюю политику страны в интересах своих хозяев. В результате, держава постепенно теряла свою независимость.

По его оценке, в наше время в Варшаве сложилась аналогичная ситуация. Правящая партия «Право и справедливость» ориентируется на США, оппозиционная «Гражданская платформа» склоняется к Германии.

Шлензак подчеркнул, что политиков этих организаций «объединяет только полное раболепие по отношению к Украине». Они готовы в любой момент вовлечь государство в конфликт в соседней стране.

Вместе с тем, уточнил историк, в сложившейся ситуации влияние США и ФРГ скорее является благотворным. Оно сдерживает чрезмерно воинственных поляков. Одновременно с этим оно показывает, что Польша фактически потеряла независимость.