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12 минут назад

Mysl Polska: Польшу ждет развал и расчленение в ближайшие годы

Илья Родин

Ситуация в современной Польше похожа на обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами в XVIII веке, заявил историк Анджей Шлензак в статье для газеты Myśl Polska.

Mysl Polska: Польшу ждет развал и расчленение в ближайшие годы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шлензак пояснил, что в XVIII веке иностранные державы имели в Польше свои партии, которые влияли на внутреннюю политику страны в интересах своих хозяев. В результате, держава постепенно теряла свою независимость.

СМИ: в Польше начали готовиться к боевым действиям с Россией

По его оценке, в наше время в Варшаве сложилась аналогичная ситуация. Правящая партия «Право и справедливость» ориентируется на США, оппозиционная «Гражданская платформа» склоняется к Германии.

Шлензак подчеркнул, что политиков этих организаций «объединяет только полное раболепие по отношению к Украине». Они готовы в любой момент вовлечь государство в конфликт в соседней стране.

Вместе с тем, уточнил историк, в сложившейся ситуации влияние США и ФРГ скорее является благотворным. Оно сдерживает чрезмерно воинственных поляков. Одновременно с этим оно показывает, что Польша фактически потеряла независимость.

Шлензак резюмировал, что нынешнее положение до боли напоминает ситуацию развала государства во второй половине XVIII века.

В мире,Партия "Право и справедливость",
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