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12 минут назад

В Китае сообщили, что прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя развеяли над морем

RT на русском

Прах бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя развеяли над морем в устье реки Янцзы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя развеяли над морем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с желанием товарища Цзян Цзэминя и его родственников прах глубокоуважаемого товарища Цзян Цзэминя был развеян в море в устье реки Янцзы», — приводит РИА Новости сообщение.

Его прах вместе с лепестками цветов был развеян с палубы военного корабля, сказано в материале.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя.

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