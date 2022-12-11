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35 минут назад

Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Макроном

ТАССиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что поговорил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Зеленский сообщил о разговоре с Макроном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже", - написал Зеленский в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком мероприятии идет речь.

Он добавил, что также обсудил с Макроном сотрудничество "по обороне и энергетической стабильности Украины".

В мире,Владимир Зеленский,
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