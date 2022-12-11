Зеленский сообщил о разговоре с Макроном

"Провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже", - написал Зеленский в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком мероприятии идет речь.