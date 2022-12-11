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42 минуты назад

В МИД Британии пессимистично оценили перспективы переговоров РФ и Украины

Газета.Ru

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пессимистично оценил перспективы переговоров России и Украины. Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на Sky News.

В МИД Британии оценили перспективы переговоров России и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации портала, Клеверли считает, что президент России Владимир Путин пока что не готов вести переговоры по доброй воле. Он добавил, что Великобритания выступает за скорейшее урегулирование ситуации на Украине, но критерии переговоров должен определять Киев, а не Москва.

«Переговоры должны быть подлинными, они должны быть значимыми, они не могут быть просто фиговым листком для перевооружения России и дальнейшего набора солдат», — отметил глава британского МИД.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили двусторонние отношения, реализацию зерновой сделки, борьбу с терроризмом.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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