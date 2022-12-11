В МИД Британии оценили перспективы переговоров России и Украины

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пессимистично оценил перспективы переговоров России и Украины . Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на Sky News.

По информации портала, Клеверли считает, что президент России Владимир Путин пока что не готов вести переговоры по доброй воле. Он добавил, что Великобритания выступает за скорейшее урегулирование ситуации на Украине, но критерии переговоров должен определять Киев, а не Москва.