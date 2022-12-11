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1 час назад

Евросоюз потребовал убрать баррикады в Косово

Lenta.ru

Евросоюз не потерпит нападений на свою специальную миссию EULEX в Косово, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Убрать баррикады в регионе он потребовал в Twitter.

Евросоюз выступил с требованием по Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он призвал косовских сербов к восстановлению спокойствия.

«ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов», — написал он.

По словам Борреля, EULEX продолжит сотрудничать с властями Косово и миротворцами KFOR, а все стороны конфликта должны воздерживаться от эскалации.

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В ночь на 11 декабря стало известно, что косовские сербы установили баррикады на трассах из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Кроме того, в поселке Рударе около Звечана установлены палатки для защиты от непрекращающегося дождя.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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