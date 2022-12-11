Евросоюз выступил с требованием по Косово

Евросоюз не потерпит нападений на свою специальную миссию EULEX в Косово, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Убрать баррикады в регионе он потребовал в Twitter.

Он призвал косовских сербов к восстановлению спокойствия.

«ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов», — написал он.

По словам Борреля, EULEX продолжит сотрудничать с властями Косово и миротворцами KFOR, а все стороны конфликта должны воздерживаться от эскалации.