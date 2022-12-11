В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Тревогу в украинской столице объявили в 13:20 (14:20 по московскому времени). Вместе с тем сигналы прозвучали во всей Киевской области. Помимо этого, воздушная тревога сработала в еще нескольких областях Украины — в Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской.

Ранее днем в трех областях Украины — Черниговской, Сумской, Харьковской — уже была объявлена воздушная тревога.