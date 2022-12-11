Спецназ Косово занял дамбу ГЭС на севере Сербии

Спецназ самопровозглашенного Косово занял дамбу ГЭС «Газиводе» на севере Сербии. Об этом в воскресенье сообщает портал novosti.rs.

Фото: Рамблер Рамблер

Члены спецподразделения косовской полиции (Rosu) прибыли к плотине на водохранилище Газиводе с полным вооружением и бронетехникой. Они выгнали дежурного охранника из здания и сорвали сербские флаги.

По последней информации, вооруженные люди до сих пор находятся на объекте.

Комплекс объектов ГЭС имеет стратегическое значение для Сербии. Он снабжает водой и электричеством южные районы страны и половину непризнанного Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии на размещение силовиков на территории региона. Вучич полагает, что это необходимо сделать, руководствуясь резолюцией 1244 Совбеза ООН.