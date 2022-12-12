Канцлер Австрии заявил о готовности и впредь поддерживать контакт с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о готовности и впредь поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт на Украине.
Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ORF2. Политик указал, что Австрия является нейтральной страной, которая обладает особым статусом в Евросоюзе.
"Именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах. Было два разговора (с Путиным - ред.), один раз я посетил Киев, а затем Москву, а затем состоялся еще долгий телефонный разговор с Путиным, который был согласован с генсеком ООН... Речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры... Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня", - сказал канцлер.
Ранее Нехаммер заявил, что Москва и Киев должны вернуться к переговорам о прекращении боевых действий, даже если на данный момент такой сценарий "кажется безнадежным". В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ.
О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.