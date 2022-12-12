Канцлер Австрии заявил о готовности и впредь поддерживать контакт с Путиным

"Именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах. Было два разговора (с Путиным - ред.), один раз я посетил Киев, а затем Москву, а затем состоялся еще долгий телефонный разговор с Путиным, который был согласован с генсеком ООН... Речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры... Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня", - сказал канцлер.