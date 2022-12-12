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50 минут назад

Канцлер Австрии заявил о готовности и впредь поддерживать контакт с Путиным

Газета.Ruиещё 2

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о готовности и впредь поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт на Украине.

Канцлер Австрии заявил о готовности и впредь поддерживать контакт с Путиным
Фото: РИА «Новости»/APРИА «Новости»/AP

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ORF2. Политик указал, что Австрия является нейтральной страной, которая обладает особым статусом в Евросоюзе.

"Именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах. Было два разговора (с Путиным - ред.), один раз я посетил Киев, а затем Москву, а затем состоялся еще долгий телефонный разговор с Путиным, который был согласован с генсеком ООН... Речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры... Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня", - сказал канцлер.

Ранее Нехаммер заявил, что Москва и Киев должны вернуться к переговорам о прекращении боевых действий, даже если на данный момент такой сценарий "кажется безнадежным". В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ.

О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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